В Кремле сообщили, что Путин будет работать в майские праздники

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин будет работать в предстоящие майские праздники, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства проведет праздники в рабочем режиме.

"Рабочие, у него праздников не будет. Рабочие праздники", – цитирует представителя Кремля газета "Известия".

Ранее стало известно, что каждый пятый опрошенный россиянин уйдет в отпуск на майские праздники. 46% респондентов указали, что на праздники будут отдыхать дома, 33% – поедут на дачу или за город, а 20% уедут в путешествие. 12% россиян будут работать во время праздников.

Шестидневная рабочая неделя продлится в РФ с 22 по 27 апреля, после нее запланированы длинные выходные в связи с майскими праздниками.

Выходной, который должен был быть 27 апреля, власти перенесли при составлении календаря на 29 апреля. Благодаря переносам граждане России смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.