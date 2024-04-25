25 апреля, 13:41Политика
В Кремле сообщили, что Путин будет работать в майские праздники
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин будет работать в предстоящие майские праздники, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что глава государства проведет праздники в рабочем режиме.
"Рабочие, у него праздников не будет. Рабочие праздники", – цитирует представителя Кремля газета "Известия".
Ранее стало известно, что каждый пятый опрошенный россиянин уйдет в отпуск на майские праздники. 46% респондентов указали, что на праздники будут отдыхать дома, 33% – поедут на дачу или за город, а 20% уедут в путешествие. 12% россиян будут работать во время праздников.
Шестидневная рабочая неделя продлится в РФ с 22 по 27 апреля, после нее запланированы длинные выходные в связи с майскими праздниками.
Выходной, который должен был быть 27 апреля, власти перенесли при составлении календаря на 29 апреля. Благодаря переносам граждане России смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.