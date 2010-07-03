Росмолодежь получила право принимать решения о блокировке сайтов

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) получило право принимать решения о блокировке сайтов с информацией, которая побуждает детей к совершению опасных для жизни действий. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.
Росмолодежь сможет ограничивать доступ к сайтам, если на них содержится информация о склонении или ином вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, несущих угрозу для их жизни или здоровья или для жизни и здоровья других.
Таким образом, Росмолодежь вошла в список ведомств, принимающих решения, на основании которых Роскомнадзор вносит сайты в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор наладил диалог с Google по фильтрации запрещенного контента. С 7 февраля Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. В этот список сайтов входят ресурсы, содержащие пропаганду суицида, призывы к экстремизму, порнографический контент, рекламу наркотиков, а также азартные игры без лицензии. В этом же перечне – и пиратские сайты.
Закон о блокировке запрещенных сайтов действует с 1 октября 2018 года.
22 марта сообщалось, что Роскомнадзор заказал разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать, блокируются ли запрещенные на территории РФ сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
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