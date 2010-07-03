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09:53

Роскомнадзор заказал систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов

власть технологии

09:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор заказал разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать блокируются ли запрещенные на территории РФ сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Начальная стоимость контракта составляет 25 миллионов рублей. Итоги конкурса подведут 8 апреля. Создать систему планируется к декабрю текущего года, следует из материалов, размещенный на сайте госзакупок.

В тексте уточняется, что система позволит снизить затраты на проведение круглосуточного контроля за операторами поисковых систем и ​​VPN. Создаваемая система не будет принципиально новой ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения, однако известных действующих аналогов у нее нет.

В феврале операторы связи в России по требованию Роскомнадзора заблокировали почти 3 тысячи сайтов с контентом порнографического характера, включая сайт "секс-коуча" Алекса Лесли. В настоящий момент на территории РФ ограничивается доступ к 2,8 тысячи сайтам с фото- и видеоматериалами порнографического характера.

власть технологии

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