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Политика

14:40

В МГД предложили ввести ГОСТы для посуточной аренды квартир

власть общество политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В столице для посуточной сдачи в аренду квартир нужно ввести ГОСТы, заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в ходе круглого стола на тему "Правовое регулирование малых средств размещения (хостелов), расположенных в жилых домах, и проблемы правоприменительной практики".

"Для хостелов есть четкие ГОСТы по количеству квадратных метров на одну кровать. В случае посуточной сдачи квартир в аренду сегодня нет никаких ГОСТов. Я имею право напихать в квартиру кровати, поставить и это сдавать", – приводит слова Щитова Агентство "Москва".

По его словам, если квартира рассчитана на проживание семи человек, то при пожаре в случае размещения 30 постояльцев в этом помещении люди физически не смогут оперативно покинуть эту квартиру.

Щитов подчеркнул, что для решения проблемы необходимо привлечь органы исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил пользования жилыми помещениями. Новая законодательная норма запретит использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Запрет также относится к размещению промышленных предприятий в квартирах и миссионерской деятельности.

Многие СМИ в связи с этим сообщили, что это повлечет за собой запрет посуточной аренды квартир.

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