В Кремле заявили, что пресс-конференция Путина пройдет скоро

Фото: kremlin.ru

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в скором времени, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с тем он указал, что оглашение ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию состоится своевременно.

Последний раз Путин выступал перед Федеральным собранием 21 февраля 2023 года.

17 ноября Песков заявил, что Кремль намерен заблаговременно собрать вопросы от россиян к предстоящей прямой линии. В этом году ее решили объединить с пресс-конференцией Путина.

До этого в СМИ писали, что прямая линия может состояться 14 декабря. Пресс-секретарь Кремля также отмечал, что дата проведения мероприятия уже определена. О ней сообщат дополнительно.

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