10 ноября, 09:30Политика
Прямая линия с Путиным может состояться 14 декабря
Фото: kremlin.ru
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 14 декабря, пишет РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом подготовки пресс-конференции.
Оба собеседника издания подтвердили, что эта дата рассматривается в качестве основной.
Встреча с российским лидером пройдет в преддверии выборов президента. Они запланированы на 17 марта 2024 года.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят в этом году.
Он добавил, что дата проведения мероприятия уже определена, однако о ней проинформируют дополнительно, уточнил официальный представитель Кремля.
Путин заявил о попытках раскола российского общества извне
Читайте также