Прямая линия с Путиным может состояться 14 декабря

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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 14 декабря, пишет РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом подготовки пресс-конференции.

Оба собеседника издания подтвердили, что эта дата рассматривается в качестве основной.

Встреча с российским лидером пройдет в преддверии выборов президента. Они запланированы на 17 марта 2024 года.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят в этом году.

Он добавил, что дата проведения мероприятия уже определена, однако о ней проинформируют дополнительно, уточнил официальный представитель Кремля.

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