Песков пообещал своевременно сообщить о дате пресс-конференции Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, когда состоится пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, состоятся ли мероприятия 14 декабря. Ранее об этом писали СМИ.

По словам представителя Кремля, даты проведения прямой линии и пресс-конференции пока неизвестны. Он призвал журналистов не забегать вперед.

"Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даем вам даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает", – сказал Песков.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят в этом году. Он добавил, что дата проведения мероприятия уже определена, однако о ней проинформируют дополнительно, уточнил официальный представитель Кремля.

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