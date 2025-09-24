Песков рассказал, что умеет кататься на коньках и играть в хоккей

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио РБК рассказал о своем опыте катания на коньках. По его словам, он с детства умеет кататься и даже иногда играет в хоккей.

"Я умел (кататься на коньках. – Прим. ред.), я даже в хоккей изредка играю. Я в детстве играл в хоккей. То есть на коньках я катаюсь, но я не умею кататься на фигурных коньках", – сказал Песков.

Однако умение кататься на фигурных коньках кажется Пескову опасным и сложным.

"Там же зубчики спереди. Когда человек, который привык к хоккейным конькам, выходит (на лед. – Прим. ред.), первое, что он делает, – носом падает об лед", – добавил он.

Ранее Песков отверг утверждение Трампа, что Россия – "бумажный тигр". Он заявил, что больше она ассоциируется с медведем. Однако Песков отметил, что "бумажных медведей" не бывает, и Россия – медведь настоящий.