Михаил Мишустин на рабочем месте проводит совещания с членами кабмина

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем месте проводит совещания с членами правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в том числе обсуждается реализация поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани.

Так в кабмине отреагировали сообщения о том, что Мишустин якобы покинул Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию некоторых телеграм-каналов о том, что Владимир Путин якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион. По его словам, российский лидер работает в Кремле.

Утром Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа.

Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.