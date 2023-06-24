Путин работает в Кремле – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в субботу работает в Кремле, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на сообщения некоторых телеграм-каналов о том, что российский лидер якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион.

Ранее Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа.

Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.