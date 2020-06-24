Захарова отреагировала на новые оскорбления Габунии в адрес Путина

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Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу очередного оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

В ответ Захарова процитировала слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, сказанные в адрес сотрудниц грузинских телеканалов за неподходящее поведение.

"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", – сказала Захарова.

Ранее стало известно, что грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина. В частности, Габуния заявил, что его позиция в отношении российского лидера не изменилась.

Скандальную известность грузинский журналист приобрел летом 2019 года, когда в эфире телеканала "Рустави-2" обругал Путина и его родственников. После смены руководства канала Габунию уволили.