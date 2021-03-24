Путин подписал закон о снятии ограничений для назначенных президентом госслужащих

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Владимир Путин подписал закон о снятии ограничений для назначенных президентом государственных служащих. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, на госслужащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется главой государства, при продлении срока службы не будет распространяться ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет. Ранее возраст был 65 лет.

Проект федерального закона о снятии возрастных ограничений с ряда госслужащих ранее был внесен в Госдуму по инициативе Владимира Путина.

17 марта документ одобрили в верхней палате парламента.

Отмечалось, что в отдельных случаях необходимо продлить срок государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям.