Песков заявил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается выступать с обращением к гражданам в годовщину начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос, запланировано ли в этом году на 24 февраля обращение Путина, Песков ответил отрицательно.

"Нет", – сказал он.

Ранее Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится. Он заявил, что как формат общения с людьми прямая линия по-прежнему на повестке дня, но не смог назвать точную дату ее проведения.

До этого Песков заявлял, что не знает, когда Путин объявит о решении по президентским выборам. Он также добавил, что ему неизвестно, когда президент может выступить с соответствующим заявлением.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!