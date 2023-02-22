13:02Политика
Песков прокомментировал утверждения о запросе военной помощи у КНР со стороны РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кремлю нечего добавить к озвученному китайской стороной опровержению информации о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. <...> Здесь нечего добавить", – сказал он.
22 февраля, как сообщает "Интерфакс", МИД КНР выступил с заявлением, в котором опроверг все предположения относительно поставок оружия России.
Ранее США неоднократно предупреждали Китай о последствиях поставок вооружений России. В частности, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Пекин до сих пор поддерживал Москву политически, однако в Вашингтоне обеспокоены тем, что это может вылиться в поставки "летальной" военной помощи.
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