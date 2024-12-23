Песков: Путин и Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики

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Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики на переговорах в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал разговор Путина и Фицо обстоятельным. Одной из тем переговоров стали испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы.

"Удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые, скажем так, существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым", – отметил Песков.

Кроме того, в ходе переговоров российский лидер рассказал премьеру Словакии о своем видении ситуации на Украине и продвижении российских сил.

Президент России принял в Кремле Фицо вечером 22 декабря. Визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад. Фицо назвал поездку в Россию реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа. По словам политика, он проводит независимую политику "на все четыре стороны" и заранее предупредил о своей поездке в Москву и ее целях представителей Евросоюза.

Путин, в свою очередь, подтвердил готовность российской стороны и дальше поставлять газ на Запад, отметил премьер.

Ранее Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке транзита российского газа. Политик назвал абсурдом все требования украинского лидера, касающиеся данного вопроса. В частности, требование не платить поставщикам газа из России до конца вооруженного конфликта.