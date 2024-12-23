Песков не стал раскрывать детали подготовки новогоднего обращения Путина

Фото: kremlin.ru

Детали подготовки новогоднего обращения Владимира Путина не раскрываются, однако можно не сомневаться в том, что ровно в полночь он обратится ко всем россиянам и поздравит их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли в кадре вместе с российским лидером участники СВО или защитники Курской области.

В столичном Гостином Дворе 19 декабря прошли "Итоги года" с российским лидером. Они длились 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

Их задавали 33 представителя СМИ, включая модераторов мероприятия и блогеров, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.