Путин не будет перед Новым годом отдельно встречаться с кабмином – Песков

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Владимир Путин не будет проводить традиционную встречу с кабинетом министров на последней неделе в этом году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Песков, Путин уже фактически встречался с кабинетом министров на заседании Совета по нацпроектам. Именно поэтому, дополнительной встречи не будет. Тем не менее, по словам Пескова, последняя неделя уходящего года "будет напряженной" в работе президента.

Ранее Песков заявил, что в этом году не будет и традиционного новогоднего приема в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента, в 2022 году традиция новогодних приемов в Кремле прервалась.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, как он отметит Новый год, сообщил, что планирует провести праздник в кругу близких людей. При этом подарки для близких президент, по его словам, еще не подготовил. Путин поделился, что в магазине пока не был, однако для родных людей планирует сделать что-то приятное.