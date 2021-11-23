Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП в Болгарии

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Владимир Путин направил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с гибелью граждан этой страны в ДТП в Болгарии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим.

ДТП произошло на автомагистрали "Струма" около 03:00 (04:00 по московскому времени). Туристический автобус следовал из Северной Македонии. Он сначала врезался в дорожное заграждение, а после загорелся.

В автобусе находились 52 человека, 45 из них, включая 12 детей, погибли. Семь человек были госпитализированы.

Среди основных причин аварии рассматриваются техническая неисправность ТС и человеческая ошибка.

