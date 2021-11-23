Песков прокомментировал новые санкции США по "Северному потоку – 2"

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Новые санкции США по газопроводу "Северный поток – 2" являются продолжением привычного санкционного языка, от которого не хотят отказываться в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Санкции по "Северному потоку" – это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Кремле данные действия Соединенных Штатов считают незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток восстановления диалога между двумя государствами.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о планах властей США ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2". Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под ограничения подпадет судно Marlin.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

