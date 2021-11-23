Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал планы США ввести санкции по "Северному потоку – 2"

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил планы США ввести новые санкции по "Северному потоку – 2". Об этом сообщается в официальном аккаунте дипведомства в Facebook.

По мнению Антонова, диалог через санкции нарушает международное право. Кроме того, подобные действия властей США являются неприемлемыми.

"Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию", – подчеркнул посол.

Антонов добавил, что Россия категорически не согласна с обвинениями в адрес российской энергетической политики.

"Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - заключил дипломат.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о планах властей США ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".

Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под ограничения попадет судно Marlin.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.