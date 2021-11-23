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Политика

10:53

В Госдуме оценили намерения США ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

политика

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa

Подготовка США новых санкций против компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток – 2", является неправомерным, но ожидаемым шагом, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Об этом сообщает RT.

"Мы уже привыкли к нарушению и принципов международного права, и правил Всемирной торговой организации, но, как показала практика, эти усилия тщетны. Собака лает – караван идет", – сказал он.

По словам Гутенева, в дальнейшем Соединенные Штаты будут предпринимать новые попытки воспрепятствования и задержки выведения "Северного потока – 2" на полную мощность. Однако Евросоюз сумеет перебороть такие шаги США, поскольку в Брюсселе осознают экономические выгоды от газопровода, уверен депутат.

"Абсолютно уверен, что каких-то серьезных последствий это не вызовет. Однако то, что нам нужно внимательно фиксировать все недружественные шаги не только со стороны зарубежных государств, но и со стороны отдельных персонажей, – мне кажется, это было бы правильно", – подытожил Гутенев.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о планах властей США ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2". Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под ограничения подпадет судно Marlin.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом

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