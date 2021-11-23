Власти США считают, что "Северный поток – 2" заработает через пару месяцев – СМИ

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Российский газопровод "Северный поток – 2" начнет работать через пару месяцев, считают в США. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, соответствующий доклад по "Северному потоку – 2" администрация президента отправила в конгресс.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".

По словам Блинкена, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под санкции попадет судно Marlin.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее СМИ сообщили, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации.