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Общество

12:06

СФ одобрил закон об уголовной ответственности за помощь в нелегальной миграции

власть общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Члены верхней палаты парламента в ходе заседания одобрили закон об уголовной ответственности за помощь в нелегальной миграции, сообщает Агентство "Москва".

За это могут лишить свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Документ дополняет статью об организации незаконной миграции новым квалифицирующим признаком – совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за помощь в нелегальной миграции. При подготовке законопроекта в нижней палате парламента из него убрали норму, которая предлагала ввести уголовное наказание за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ, а также транзитного проезда.

Отмечается, что на сегодняшний день, множество компаний под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции за плату незаконно предоставляют мигрантам документы для въезда, пребывания или транзит иностранцев.

ФСБ впервые за 20 лет назвала число приехавших на заработки в Россию иностранцев. С начала 2019 года прибыли 15 миллионов человек. Из них на заработки – 2,4 миллиона.

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