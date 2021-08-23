Стали известны темы телефонного разговора Путина и Лукашенко

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Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, состоялся телефонный разговор", – отметил он.

В пресс-службе Кремля сообщили, что главы государств обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане. Также были рассмотрены вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность вхождения Белоруссии в состав России, подчеркнув, что в настоящий момент в этом нет никакой необходимости.

Он заявил, что Белоруссия и Россия и так "живут как единая страна", сохраняя при этом независимость. Для обеспечения тесной экономической интеграции стран нет необходимости в слиянии их государственных аппаратов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник.

Также российский лидер объяснил, что Союзное государство с Белоруссией является моделью глубокой интеграции двух стран, которая позволяет облегчить жизнь рядовым гражданам, создать необходимые условия для экономического развития, а также повысить общую конкурентоспособность.