Лавров и Герасимов провели переговоры с премьер-министром Израиля

Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на юге Сирии, сообщает ТАСС.

В частности, в ходе беседы стороны обсудили вопрос обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, а также выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года.

Ранее в МИД РФ прокомментировали эвакуацию членов организации "Белые каски" из Сирии. В ведомстве отметили, что волонтеры организации "раскрыли свою сущность и продемонстрировали всему миру свое лицемерие".