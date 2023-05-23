Инфляция в России на начало мая является самой низкой в Европе – Мишустин

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Инфляция в РФ в начале мая замедлилась до 2,3% годовых. Это является минимальным показателем среди всех европейских стран. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, пишет ТАСС.

Глава кабмина добавил, что уровень безработицы в России также находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%.

Мишустин подчеркнул, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением западных стран и продолжает свое поступательное развитие.

Ранее данные Международного валютного фонда показали, что ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года превысил 15,44 тысячи долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что минимальный размер оплаты труда в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. По ее словам, правительство приняло такое решение, и его уже поддержали президент и глава кабмина.