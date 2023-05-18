ЦБ РФ сохранил сигнал об оценке целесообразности повышения ставки на ближайших заседаниях

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Центробанк РФ сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. С заявлением выступил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Еще в конце апреля регулятор уточнял сигнал по дальнейшим действиям. Тогда в ЦБ РФ решили, что будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.

"Пока поступающие данные не дают основания считать, что есть какие-то значимые сдвижки даже внутри диапазона прогноза. Соответственно, сигнал 28 апреля остается полностью актуальным", – передает РИА Новости слова Заботкина.

Ранее Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Также в Центробанке снизили прогноз по инфляции в 2023 году до 4,5–6,5% с 5–7%. При этом ожидается, что годовая инфляция ускорится во втором полугодии этого года.

Позднее ЦБ РФ описал сценарий стабилизации экономики в ближайшие два года. В текущем квартале инфляция достигнет 3,6%, а до конца 2023 года она будет медленно нарастать до 4,5–6,5% в IV квартале, а в 2024 году стабилизируется, отметили в регуляторе.

В Банке России также выразили уверенность, что темпы роста при перестройке экономики значимо ниже, чем они были бы в обычных условиях.

