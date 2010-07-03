Госдума приняла закон о закреплении "22-й кнопки" за муниципальными телеканалами

Госдума приняла в третьем чтении закон о закреплении за муниципальными телеканалами "22-й кнопки". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Согласно документу, теперь можно будет бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание. По мнению парламентариев, это упростит телеканалам условия работы и сохранит множество творческих коллективов.
Закон предусматривает, что продукция телеканалов должна содержать не менее 75 процентов национальной продукции СМИ и не менее 20 процентов от общего времени вещания программы, затрагивающие вопросы местного значения. При этом трансляция должна осуществляться на территории соответствующего муниципального образования.
Отмечается, что прием общедоступных телеканалов, посредством которого осуществляется трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала, будет осуществляться в порядке, установленном Минкомсвязи России.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.