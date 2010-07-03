В России отсрочили отключение аналогового сигнала

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Правительство РФ перенесло на 14 октября отключение аналогового сигнала в 21 регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.

В декабре 2018 года министерство цифрового развития утвердило план поэтапного перехода с аналогового на цифровое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах РФ.

Переход в Москве и Подмосковье стартовал 15 апреля. При этом московские власти совместно с телеоператорами решили не отключать аналоговое телевидение, передающееся в кабеле.

Помимо столичного региона, во вторую волну перехода попадают еще 20 субъектов РФ. Первая очередь была выполнена 11 февраля, а третья состоится 3 июня.