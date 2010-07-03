Робот принял 50 тыс звонков по вопросам цифрового вещания в столице

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Робот на основе искусственного интеллекта обработал 50 тысяч звонков москвичей по поводу перехода на цифровое вещание. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"В Москве была создана специальная горячая линия, на которой использовался робот", – цитирует Волина Агентство "Москва". Отмечается, что робот разговаривает приятным женским голосом.

Переход с аналогового на цифровое телевещание в Москве и Подмосковье стартовал 15 апреля. Помимо столичного региона, во вторую волну перехода попадают еще 20 субъектов Федерации. Первая очередь была выполнена 11 февраля, а третья состоится 3 июня.

В декабре 2018 года министерство цифрового развития утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах РФ.