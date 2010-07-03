За кражу аккаунтов в соцсетях могут ввести уголовное наказание

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За взлом и кражу аккаунтов в социальных сетях могут ввести отдельное уголовное наказание. С инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

"Если действительно такая проблема существует, то, может быть, имеет смысл более правильно прописать тот или иной документ: может быть, какую-то статью в Уголовном кодексе или Административном кодексе. Это можно будет сделать только после обсуждения реальной ситуации с профессиональным сообществом", – цитирует Агентство "Москва" депутата.

Парламентарий также указывает, что проблема фейковых аккаунтов еще и в том, что сейчас соцсети позволяют создать страницу совершенно с любым именем. Злоумышленник может сделать профиль, полностью копирующий аккаунт с именем "жертвы", и размещать там дискредитирующие материалы.

"Люди, которые не хотят показывать свое реальное имя, фамилию и остальные данные и регистрируются под фотографией собачки или инопланетян, и вымышленные никнеймы ставят – если их взломают, значит это их проблема", – резюмировал Свинцов.

Ранее Свинцов заявлял, что в России через два-три года могут ввести закон о запрете анонимности в интернете. По его словам, такая мера необходима не для ограничения свободы, а для обеспечения безопасности, в том числе персональных данных, а также для защиты детей от вредоносной информации.

В январе 2018 года депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести регистрацию в соцсетях по паспорту, а также запретить пользоваться соцсетями лицам, не достигшим 14 лет. Парламентарий посчитал, что предоставление при регистрации недостоверных персональных данных должно повлечь штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей. Законопроект решили отправить на доработку.

