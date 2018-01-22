Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспорту

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Законопроект, предлагающий ужесточить правила регистрации россиян в соцсетях, внесут на рассмотрение в Госдуму 22 января. Согласно этому законопроекту, регистрация в соцсетях будет возможна только по паспорту. Автором инициативы выступил депутат Виталий Милонов, передает RT.

Если проект примут, чтобы завести свой аккаунт, нужно будет представлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность, и согласие на обработку персональных данных.

При этом, для регистрации ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет, потребуется письменное согласие его родителей или других законных представителей. Нарушителям этих правил, сказано в тексте документа, придется заплатить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических лиц.

Как пояснил Милонов, главной целью предложенных им изменений является защита молодежи от "пагубных явлений, поджидающих их в Сети". Депутат также напомнил о недавних инцидентах в российских школах. "Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жесткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными", – заявил Милонов.

Кроме того, депутат отметил важность регулирования соцсетей для государственной безопасности, ведь, по его мнению, "никто не дает гарантии, что кто-то не захочет вмешаться в предстоящие выборы или иные общественные процессы в стране".

Законопроект об ужесточении правил регистрации в соцсетях уже вносился в нижнюю палату парламента в апреле 2017 года. Однако тогда его решили отправить на доработку.