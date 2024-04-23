Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Она состоялась в Кремле.

В ходе встречи президент РФ отметил опыт работы Подносовой в судебной системе.

"Все есть, для того чтобы надежно осуществлять эту функцию достойно, на хорошем профессиональном уровне. Я хочу вам пожелать успехов", – добавил глава государства.

9 апреля Владимир Путин направил на рассмотрение в Совфед РФ кандидатуру Подносовой для назначения ее на должность нового председателя суда. До этого Подносова находилась на должности председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

17 апреля Совет Федерации назначил Подносову председателем Верховного суда РФ. Решение приняли единогласно на пленарном заседании палаты. Подносова стала первой женщиной на этой должности.

