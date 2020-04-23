Путин поручил до 1 мая принять меры по отмене штрафов в стройотрасли

11:19
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поручил разработать до 1 мая меры по отмене штрафов в строительной сфере. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
Глава государства призвал правительство РФ до указанного срока при разработке мер по поддержке стройотрасли обеспечить возможность госзаказчикам не применять штрафных санкций к исполнителям работ, если их неисполнение заказов связано с ограничениями из-за коронавируса.
Кроме того, правительство должно проработать меры по предоставлению доступных банковских кредитов для строительных организаций, которые предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов и по вводу их в эксплуатацию в 2020–2021 годах.
Также правительство должно принять решение по увеличению до 50% максимального размера аванса при исполнении ранее заключенных контрактов на осуществление работ по созданию объектов капитального строительства.
Ранее заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что предложенные строительному бизнесу меры поддержки являются справедливыми, поскольку данная отрасль является ключевой для экономики столицы.
Ефимов отметил, что в основном строители обращались к властям с просьбой об отсрочках по платежам аренды, а также насчет отмены штрафов, что он счел обоснованным.
15 апреля в Москве был утвержден третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.
Столичным инвесторам также разрешили отсрочку по платежам за изменение вида разрешенного использования участков за II квартал 2020 года. Уточнялось, что объем невнесенной платы составит порядка 5 миллиардов рублей.
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