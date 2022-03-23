Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей", – говорится в сообщении.

Также Путин в разговоре с коллегой изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций России в переговорах с украинской стороной.

18 марта Владимир Путин обсудил тему Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французского лидера. По итогам Путин и Макрон договорились в дальнейшем оставаться на связи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

