Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

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Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона. Во время встречи в том числе был затронут вопрос переговоров Украины и России.

"В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", – говорится в сообщении.

Путин и Макрон договорились в дальнейшем оставаться на связи.

Ранее Макрон сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время. При этом он добавил, что говорит с президентами Украины и России несколько раз в неделю. Макрон также не исключил свой визит в Киев, но подчеркнул, что эта поездка могла бы стать актуальной, когда в этом будет необходимость.

