Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона. Во время встречи в том числе был затронут вопрос переговоров Украины и России.
"В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", – говорится в сообщении.
Путин и Макрон договорились в дальнейшем оставаться на связи.
Ранее Макрон сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время. При этом он добавил, что говорит с президентами Украины и России несколько раз в неделю. Макрон также не исключил свой визит в Киев, но подчеркнул, что эта поездка могла бы стать актуальной, когда в этом будет необходимость.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: