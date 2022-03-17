Макрон сообщил, что не отказывается от своего заявления о "смерти мозга" НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от своего заявления, сделанного в 2019 году, о "смерти мозга" НАТО и необходимости поиска Альянсом новой стратегической определенности. Трансляцию выступления вел телеканал BFM.

"Я подтверждаю все, что говорил в 2019 году. <...> Если бы в 2019 году я считал, что необходимо выйти из НАТО, я бы сделал это. Но это на самом деле не то, на что бы я пошел, я никогда не считал, что необходимо покинуть НАТО. Я считал, что необходима новая стратегическая ясность", – сказал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что не считает возможным проведение процедуры рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в настоящее время. Он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо отправить сильный сигнал Украине и украинцам, однако подходить к рассмотрению вопроса о вступлении Украины в ЕС стоит с осторожностью.

10 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Лидеры трех стран продолжили обсуждение украинской тематики.

