Выплаты по ипотеке, взятой до повышения ставки ЦБ, останутся на уровне февраля – Мишустин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России платежи граждан по ипотеке, которая была оформлена до повышения ключевой ставки Центробанком, останутся на уровне конца февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, взятым под плавающую ставку и оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на 27 февраля", – приводятся слова Мишустина в сообщении российского правительства в телеграм-канале.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Никаких изменений не будет и по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.