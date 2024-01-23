Песков с иронией отреагировал на видеоролик ЦРУ на русском языке

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с иронией отреагировал на видеоролик Центрального разведывательного управления США на русском языке. Он заметил, что к россиянам лучше обращаться через социальную сеть "ВКонтакте".

Ранее американское ведомство разместило в социальной сети Х видеоролик на русском языке, в котором призывает граждан РФ к сотрудничеству.

"Вы знаете, это на самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает, ежегодно это делает ЦРУ", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля добавил, что ЦРУ следует знать о том, что соцсеть "ВКонтакте" в РФ имеет большую популярность, чем сеть Х.

Ранее в газете The Washington Post появилась информация о том, что ЦРУ помогало сотрудникам Службы безопасности Украины готовить теракты в России.

Песков, в свою очередь, отметил, что российские спецслужбы уже давно знают о том, что СБУ курируется со стороны ЦРУ.



ЦРУ потратило миллионы долларов, чтобы превратить СБУ в союзников в борьбе с РФ – СМИ