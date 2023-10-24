Спецслужбы РФ давно знают, что СБУ курируется со стороны ЦРУ – Песков

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Российские спецслужбы не раз говорили о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) курируется силами Центрального разведывательного управления США, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выход статьи The Washington Post на эту тему.

Он уточнил, что в Кремле ознакомились с информацией, представленной в материале американской газеты, однако она не стала новой.

"Наши специальные службы неоднократно говорили об имеющейся у нас информации о плотном кураторстве украинской разведки со стороны специальных служб США, а также Великобритании", – напомнил представитель Кремля.

Ранее в газете The Washington Post появилась информация о том, что ответственность за ряд резонансных терактов в России несут сотрудники Службы безопасности Украины, подготовку которых осуществляло Центральное разведывательное управление США.

Так, в статье говорилось, что теракт в августе 2022 года, при котором погибла Дарья Дугина, стал частью "бушующей теневой войны", в ходе которой СБУ дважды разрушила Крымский мост, направляла дроны на Кремль и "пробивала дыры в корпусах российских судов" в Черном море.



ЦРУ потратило миллионы долларов, чтобы превратить СБУ в союзников в борьбе с РФ – СМИ