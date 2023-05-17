Захарова заявила, что РФ ответит на попытки ЦРУ вербовать россиян

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Москва не оставит без внимания попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря об активности американских спецслужб, дипломат назвала ее "злонамеренной". Россия, по словам Захаровой, ответит на подобные действия со стороны США.

"Они знают, что за нами не заржавеет, и вы, наверное, тоже в этом успели убедиться", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что ЦРУ создало телеграм-канал, с помощью которого планирует вербовать россиян. Одна из публикаций в Сети была сделана на русском языке. К ней был приложен видеоролик, в котором россиян призвали "рассказать правду" об обстановке в стране. В частности, ЦРУ заинтересовала информация о руководителях РФ и ее экономике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что в Кремле осведомлены о деятельности американских спецслужб на территории страны и в российском информационном пространстве. По его словам, деятельность американских структур отслеживают российские спецслужбы.

