13:37Политика
Песков заявил, что спецслужбы РФ должным образом следят за попытками ЦРУ вербовать россиян
Фото: kremlin.ru
Российские спецслужбы должным образом следят за попытками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян, включая активность иностранных ведомств в Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, честно говоря, пока не обращали внимания", – ответил Песков на вопрос, ознакомлены ли в Кремле с роликом, созданным ЦРУ.
При этом представитель Кремля заявил, что российские власти осведомлены о высокой активности западных спецслужб на территории государства и в его информационном пространстве.
Ранее СМИ сообщали, что ЦРУ США создало телеграм-канал, с помощью которого планирует вербовать россиян. Одна из публикаций в Сети была сделана на русском языке. К ней был приложен видеоролик, в котором россиян призвали "рассказать правду" об обстановке в стране. В частности, ЦРУ заинтересовала информация о руководителях РФ и ее экономике.
Спецслужбы США стали вербовать террористов для заброски в Россию и страны СНГ
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