Песков заявил, что спецслужбы РФ должным образом следят за попытками ЦРУ вербовать россиян

Фото: kremlin.ru

Российские спецслужбы должным образом следят за попытками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян, включая активность иностранных ведомств в Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, честно говоря, пока не обращали внимания", – ответил Песков на вопрос, ознакомлены ли в Кремле с роликом, созданным ЦРУ.

При этом представитель Кремля заявил, что российские власти осведомлены о высокой активности западных спецслужб на территории государства и в его информационном пространстве.

Ранее СМИ сообщали, что ЦРУ США создало телеграм-канал, с помощью которого планирует вербовать россиян. Одна из публикаций в Сети была сделана на русском языке. К ней был приложен видеоролик, в котором россиян призвали "рассказать правду" об обстановке в стране. В частности, ЦРУ заинтересовала информация о руководителях РФ и ее экономике.

