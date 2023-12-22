Путин назвал эпидемиологическую ситуацию в СНГ непростой

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Эпидемиологическая ситуация в странах СНГ сложилась непростая. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Он предложил поднять на обсуждение вопрос обеспечения коллективной биологической безопасности.

"Но биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. И у нас 25–26 декабря будут встречи с нашими коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех", – отметил президент РФ.

В частности, Путин обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой доложить об эпидситуации в странах СНГ.

Ранее Депздрав Москвы оценил ситуацию с ОРВИ и COVID-19 в столице. Там отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону и не превышает аналогичный период 2022 года. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет.

Как добавил департамент, город обеспечили в полном объеме мощностями для лечения горожан с гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Все схемы оказания медицинской помощи были отработаны, ситуацию постоянно контролируют.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам носить маски в местах больших скоплений людей. Она посоветовала следить за чистотой рук и при обнаружении симптомов респираторных инфекций обращаться к врачам.

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился