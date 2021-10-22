Путин на "Валдае" говорил о необходимости взаимного уважения между странами – Песков

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Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме было посвящено вопросу необходимости взаимного уважения между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Европа является многогранной и некоторые европейские жизненные, политические и иные представления неприемлемы для России.

"И что является нашими основами, может быть неприемлемо для них. Главное – проявлять друг к другу взаимное уважение, именно об этом говорил президент", – пояснил Песков.

В своей речи глава государства говорил о консерватизме и критиковал некоторые подходы западных стран по различным вопросам. В частности, указал, что энергетический кризис, наблюдаемый в Европе, является следствием неработающего капитализма.

Кроме того, по мнению российского лидера, существующая модель капитализма исчерпала себя, однако она является основой общественного устройства подавляющего большинства стран и не дает выхода из "клубка противоречий", обозначившегося в мире.