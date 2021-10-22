Песков считает, что речь Путина на "Валдае" не ухудшит отношения с Западом

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Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях со странами Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия была, есть и будет частью Европы.

"Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами", – приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

В своей речи глава государства говорил о консерватизме и критиковал некоторые подходы западных стран по различным вопросам. В частности, указал, что энергетический кризис, наблюдаемый в Европе, является следствием неработающего капитализма.

Российский лидер напомнил, что цена газа в ЕС уже превысила тысячу долларов за одну тысячу кубических метров при рыночном регулировании.

Кроме того, по мнению российского лидера, существующая модель капитализма исчерпала себя, однако она является основой общественного устройства подавляющего большинства стран и не дает выхода из "клубка противоречий", обозначившегося в мире.