Песков заявил об отсутствии альтернативы победе в СВО

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Для России нет альтернативы победе в специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что западные страны ведут с Россией коллективную войну. Их представители открыто называют своей целью стратегическую и тактическую победу над российской стороной, подчеркнул Песков.

"Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим", – заявил он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зурубина.

При этом Запад "одержим" идеей о войне с Россией "до последнего украинца", подчеркнул представитель Кремля. По мнению Пескова, этот настрой западных стран проявляется по-разному.

Однако на Западе еще остаются "трезвые головы", которые анализируют и осознают смысл слов Владимира Путина об ответе России на дальнобойные удары, подчеркнул Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал не бояться наносить удары вглубь российской территории западным оружием.

При этом ранее Путин предупреждал, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. В таком случае изменится его суть, пояснил президент РФ, поскольку российская сторона будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.