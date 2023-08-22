Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 19:09

Экономика

Путин назвал важным обеспечение кадрового суверенитета страны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин указал на важность обеспечения кадрового суверенитета страны. Об этом глава государства сказал на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важная тема здесь – это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям", – цитирует его ТАСС.

Президент РФ обратил внимание, что в этом направлении ключевым является проект "Профессионалитет", который охватывает около тысячи предприятий в 24 отраслях и сотни российских колледжей.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил доклад, согласно которому на российском рынке труда выявили две тенденции: дефицит кадров и одновременно с этим избыточная занятость.

В свою очередь, независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила, что во многих сферах экономики на данный момент существует недостаток персонала, однако в некоторых отраслях это ощущается особенно остро. По ее словам, этой осенью значительный спрос произойдет на специалистов в сферах производства, ЖКХ, строительства, IT и медицины.

"Деньги 24": дефицит кадров сформировался на российском рынке труда

Читайте также

властьэкономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика