Путин назвал важным обеспечение кадрового суверенитета страны

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Владимир Путин указал на важность обеспечения кадрового суверенитета страны. Об этом глава государства сказал на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важная тема здесь – это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям", – цитирует его ТАСС.

Президент РФ обратил внимание, что в этом направлении ключевым является проект "Профессионалитет", который охватывает около тысячи предприятий в 24 отраслях и сотни российских колледжей.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил доклад, согласно которому на российском рынке труда выявили две тенденции: дефицит кадров и одновременно с этим избыточная занятость.

В свою очередь, независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила, что во многих сферах экономики на данный момент существует недостаток персонала, однако в некоторых отраслях это ощущается особенно остро. По ее словам, этой осенью значительный спрос произойдет на специалистов в сферах производства, ЖКХ, строительства, IT и медицины.



"Деньги 24": дефицит кадров сформировался на российском рынке труда