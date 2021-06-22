США организовали вооруженный переворот на Украине в 2014 году – Путин

Фото: kremlin.ru
Государственный переворот на Украине в 2014 году организовали в США. Об этом написал Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной по случаю 80-летия начала ВОВ.
"Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" – пишет российский лидер.
Президент также затронул тему ситуации в Европе после завершения холодной войны и расширения НАТО. По его словам, многие страны поставили перед искусственным выбором – быть с Западом или с Россией. Путин подчеркнул, что фактически это был ультиматум.
Ранее Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликовали в одном из ведущих изданий Германии.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.
В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: