США организовали вооруженный переворот на Украине в 2014 году – Путин

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Государственный переворот на Украине в 2014 году организовали в США. Об этом написал Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной по случаю 80-летия начала ВОВ.

"Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" – пишет российский лидер.

Президент также затронул тему ситуации в Европе после завершения холодной войны и расширения НАТО. По его словам, многие страны поставили перед искусственным выбором – быть с Западом или с Россией. Путин подчеркнул, что фактически это был ультиматум.

Ранее Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликовали в одном из ведущих изданий Германии.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события.