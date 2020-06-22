Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата и возложил к памятнику цветы. Церемония проходит в День памяти и скорби в преддверии парада Победы на Красной площади.

Перед началом церемонии глава государства лично поприветствовал каждого ветерана, приглашенного на церемонию. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Кроме того, Владимир Путин возложил цветы на аллее городов-героев.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что память о Великой Отечественной войне священна. Глава государства посетил главный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и назвал 22 июня одной из самых драматичных дат в истории страны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Памятной датой в России 22 июня было признано согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина в 2007 году.

