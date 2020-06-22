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Общество

11:42

Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание столичным ветеранам Великой Отечественной войны. Оно опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Послание приурочено ко Дню памяти и скорби, который посвящен нападению нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Собянин напомнил, что пришлось пережить стране в годы войны.

"Между Брестом 1941 года и Берлином 1945 года пролегла целая вечность. 1 418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа. Победа была завоевана дорогой ценой", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что боль утраты из-за потерь в Великой Отечественной войне пережила практически каждая семья. В каждой из них, по словам Собянина, "бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники".

Глава города напомнил, что 24 июня состоится парад Победы. Он отметил, что по Красной площади пройдут внуки и правнуки тех, кто защищал Родину от фашистов.

"Священное дело защиты Родины – в надежных руках. Вечная слава солдатам Великой Отечественной войны! Вечная память погибшим в боях за родную землю", – написал Собянин.

Ранее Путин посетил главный храм Минобороны РФ. Во время визита он отметил, что память о Великой Отечественной войне священна для россиян. Он подчеркнул, что "она дает нам силу служить нашей стране". Путин заявил, что в этот день Россия вспоминает одну из самых горьких страниц в истории страны.

Путин посетил главный храм Минобороны РФ

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